Milan, Calhanoglu tenta il recupero: allenamenti individuali e terapie. Le novità in vista della Roma

Il talentuoso trequartista turco era rimasto vittima di un infortunio alla caviglia durante la sessione di allenamento di martedì, dalla quale era uscito addirittura in stampelle facendo preoccupare non poco i supporters del Milan. Lunedì a San Siro la compagine guidata da Stefano Pioli sfiderà la formazione capitolina e attualmente le speranze di vedere Calhanoglu in campo – dal primo minuto come a gara in corso – sembrano ridotte al minimo. Nonostante questa situazione di totale incertezza ciò che filtra dallo staff medico del Diavoli è che il classe ’94 stia tentando un recupero lampo per garantire alla sua squadra almeno gli ultimi venti minuti della sfida con i giallorossi. Un tentativo di rientro così rapido potrebbe non giovare al centrocampista che tuttavia, tramite svariate terapie e due allenamenti al giorno, proverà ad essere presente almeno nell’elenco dei convocati per poi sperare di subentrare.

La linea guida generale nelle idee di Pioli sarebbe quella di non rischiare un ritorno troppo affrettato, vista sia l’importanza che il giocatore ha in questi mesi assunto all’interno dello scacchiere tattico rossonero, sia l’ampio numero di pedine disponibili al posto del turco nella zona nevralgica del reparto offensivo milanista. Nel caso in cui Calhanoglu dovesse dare definitivo forfait, sarebbero dunque pronti sia Brahim Diaz che Castillejo, reduci tra l’altro da un ottima prestazione nell’ultima sfida di Europa League vinta dai rossoneri contro il Celtic.

