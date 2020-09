Milan, Calhanoglu: “Pioli ha portato novità, vogliamo la Champions. Ibrahimovic? Vuole vincere anche in allenamento”

Il Milan è ripartito a mille all’ora, un po’ come aveva concluso la stagione 2019/20 appena quarantacinque giorni fa.

I rossoneri hanno superato per 2-0 nella prima giornata di campionato il Bologna di Mihajlovic grazie a una doppietta del sempreverde Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo principale dei rossoneri è quello di migliorare la classifica della scorsa annata e magari, chissà, lottare per qualcosa di più importante. Una delle pedine fondamentali della squadra guidata da Stefano Pioli è senza dubbio Hakan Calhanoglu che ha parlato così nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN.

“Pioli ci ha portato tanto dal punto di vista tattico. Niente contro il predecessore Marco Giampaolo, ma in qualche modo i suoi sistemi non ci erano arrivati, con il mister invece funziona tutto molto meglio. Il ritorno di Ibrahimovic poi ha contribuito a portare ancora avanti la squadra nella crescita, vista la sua mentalità e le sue qualità in campo. Per me era importante poter finalmente giocare nella mia posizione preferita in modo permanente, e l’allenatore lo ha reso possibile. Zlatan ha tante idee che vuole realizzare con noi in campo. Tutta la sua esperienza ci aiuta ulteriormente e, soprattutto, la sua incondizionata voglia di vincere. Parte tutto dall’allenamento. Zlatan vuole vincere ogni piccola partitella, è molto ambizioso e si arrabbia molto quando perde. Conosceva me e le mie qualità anche prima del suo ritorno al Milan. Mi chiede sempre di giocare liberamente, di non pensare troppo e di essere sempre concentrato al 100%. Inoltre mi dice sempre che il mio corpo è il mio capitale. Mi trasmette la sua esperienza. In campo so come si muove e lui conosce le mie giocate. Obiettivi? Vogliamo costruire il presente e il futuro sulla tradizione del Milan, intorno a Franco Baresi e Paolo Maldini. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di raggiungere la Champions League. Abbiamo accolto Tonali, Ibrahimovic è rimasto e vogliamo realizzare qualcosa di serio. In ogni caso, le mie aspettative sono alte”.