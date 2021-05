Milan, Calhanoglu non scopre le carte: “Questo è un club speciale, ma ora testa all’Europeo”

Hakan Calhanoglu a un bivio.

Il trequartista turco del Milan il prossimo 30 giugno (2021) andrà in scadenza di contratto e a meno di un rinnovo sarà dunque libero di accordarsi con qualsiasi club. L’ex fantasista anche del Bayer Leverkusen ha contribuito in modo concreto alla rinascita dei rossoneri che hanno conquistato un posto in Champions League dopo sette anni di assenza. Dalla Turchia, dove si è recato in vista del ritiro con la propria nazionale prima dell’avvio degli Europei, lo stesso Calhanoglu ha lasciato la porta aperta al club di Via Aldo Rossi, Le sue parole rilasciate nel corso dell’intervista concessa al portale Fotomac.

