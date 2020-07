Milan, Calhanoglu e il momento magico: “Pioli determinante, ecco perché dobbiamo ringraziarlo”

Hakan Calhanoglu protagonista indiscusso del Milan da quando è ripresa la stagione, prestazioni di alto livello con tanto di gol e assist.

Il fantasista turco ex Bayer Leverkusen nell’ultima uscita ha realizzato una rete davvero di fattura pregiata: un calcio di punizione all’incrocio da posizione più che complicata. Un giocatore rinato nel post lockdown, come afferma lo stesso nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Pioli è un allenatore molto importante, per me e per i miei compagni. Vuole anche ascoltare come la pensiamo noi, anche in campo. Quando facciamo le analisi video vuole sapere come la pensiamo. Ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, ci ha allenati bene, abbiamo lavorato bene tutti insieme con il suo staff, adesso siamo una squadra. Sta lavorando benissimo per aiutarci, per far sì che la squadra arrivi più in alto possibile. Sono molto contento per lui. Questo è il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Ibrahimovic che ci aiuta. E’ un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti”.