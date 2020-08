Milan-Cagliari, Pioli: “Importante creare una mentalità, ci conosceremo sempre meglio”

Il Milan corona un’ottima seconda metà di campionato vincendo anche contro il Cagliari.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione dell’ultima giornata di Serie A: a vincere sono stati i rossoneri grazie all’autogol di Klavan e le reti di Zlatan Ibrahimovic (arrivato a quota dieci gol)e Samu Castillejo.

Al termine del match il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Milan TV commentando la bella vittoria dei suoi uomini ed esprimendo tutta la sua soddisfazione per le ottime prestazioni accumulate nella seconda parte della stagione:

“I ragazzi sono stati eccezionali, un girone di ritorno fantastico con ottime prestazioni. Al di là dei risultati positivi è stato importare creare una mentalità, deve essere una base su cui costruire un futuro ancora più soddisfacente. Abbiamo fiducia e convinzione, serve anche la qualità Vuol dire che abbiamo questi valori. Chiudiamo la stagione con soddisfazione. Speravamo di non dover fare i preliminari ma li affronteremo con convinzione. Dobbiamo limare il gap con i primi. Ibrahimovic? Non diteglielo che è il più vecchio ad aver segnato 10 gol in Serie A (ride, ndr). È un campione in tutto quello che fa, ci ha dato un contributo importantissimo. I nostri miglioramenti sono andati di pari passo, individualmente e collettivamente. I ragazzi avranno un meritato riposo ma presto dovranno riprendere ad allenarsi a casa come durante il lockdown. Possiamo migliorare su tante cose, dobbiamo consolidare quello di buono fatto quest’anno ma dobbiamo già pensare a migliorare. Ci conosceremo sempre meglio, questa squadra deve migliorare e non penso che se l’anno prossimo dovessimo arrivare di nuovo sesti saremmo contenti. L’obiettivo è migliorare e crescere, essere consapevoli di essere un grande club. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi“.