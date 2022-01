Milan, Brahim Diaz: “Vogliamo battere l’Inter. Scudetto? Manca ancora tanto”

Le dichiarazioni di Brahim Diaz, fantasista del Milan, in vista dell'importante derby di Serie A contro l'Inter, in programma sabato 5 febbraio

Il Milan di Stefano Pioli si fionda all'inseguimento dell 'Inter capolista. I rossoneri non vincono in Serie A dal 9 gennaio, pesano la gara persa contro lo Spezia e il pareggio con la Juventus , che hanno consentito alla compagine di Inzaghi di portarsi a una distanza di quattro punti.

Le due milanesi si ritroveranno contro nel Derby di ritorno proprio al rientro della sosta per le nazionali, nella gara di San Siro in programma sabato 5 febbraio. In vista dell'importante appuntamento, è intervenuto Brahim Diaz, fantasista rossonero, ai microfoni di Sportmediaset, di seguito le sue dichiarazioni: