Milan, Brahim Diaz ha firmato: si attende l’ufficialità. I dettagli

Il fantasista spagnolo ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà ai rossoneri per le prossime due stagioni

Dopo il ritorno in Italia in occasione dell'amichevole contro la Pro Sesto, Brahim Diaz si può considerare nuovamente un giocatore del Milan: manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. L'ex Real Madrid arriva in rossonero con la formula del prestito biennale fissato a 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, con controriscatto a favore delle merengues a 27 milioni.