Milan-Bologna 0-0, ‘San Siro’ non basta ai rossoneri: amaro Pioli, gioia Mihajlovic

Il Milan sbatte sul Bologna e pareggia 0-0 davanti ad un 'San Siro' sold out, mantenendo comunque il suo vantaggio in cima alla classifica di un punto

Punto d'oro per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ferma sullo 0-0 il Milan di Stefano Pioli. Crocevia fallito per la formazione rossonera, che fallisce l'allungo potenzialmente decisivo in classifica su Inter e Napoli, che si riavvicinano prepotentemente al primo posto in seguito alle rispettive vittorie contro Juventus e Atalanta. Spregiudicato quanto offensivo l'atteggiamento di Giroud e i suoi, che hanno però trovato uno Skorupski in grande serata. Il portiere rossoblu ha tirato fuori ottimi interventi, con il Milan che ha provato in tutti i modi a sbloccare un parziale inchiodato per tutta la gara.