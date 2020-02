Milan, Boban rassicura i tifosi: “Ibrahimovic? Ci sarà contro l’Inter. Il derby non è un’ossessione”

Boban tranquillizza i tifosi del Milan.

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha stravolto totalmente la stagione del club rossonero: la sola presenza in campo del fuoriclasse svedese sembra infatti aver condizionato anche tutti i suoi compagni di squadra, che sembrano trasformati da quanto ha deciso di indossare nuovamente la maglia del Milan.

Dopo una serie di vittorie consecutive, gli uomini di Pioli si sono fermati contro il Verona in campionato, e non sembra essere casuale il fatto che il pareggio sia arrivato quando in campo non era presente Zlatan. Nel corso dell’evento “Amici dei Bambini”, Zvonimir Boba, Chief Football Officier del Milan, ha assicurato che l’attaccante sarà presente per il derby contro l’Inter:

“I campioni fanno di tutto per la squadra. Innanzitutto devono fare questo. Come Gullit, Baresi, Maldini, ma anche Baggio, Weah e Ibrahimovic. I compagni sentono la presenza in campo di Zlatan, ha una personalità e professionalità particolare, è entrato nello spogliatoio con leggerezza e rapidità. Non era facile, invece ha trovato il modo perfetto per intuire l’atmosfera e il momento e infilarsi nel modo migliore. Aveva tutto da perdere Ibra, questo è già abbastanza. Derby? È sempre la gara più attesa, è sempre stato così. Noi abbiamo cambiato modulo, ma non deve essere una ossessione. La quadratura la puoi trovare sia a tre, sia a quattro. Contano di più tecnica e fisicità. Ibra spingeva pure per il Verona, ma domenica ci sarà. Io allenatore? Ho il patentino, ma mia moglie non era contenta già quando facevo il calciatore. Sapete, uscire con gli amici, fare tardi a cena, perciò… Sono contento così“.