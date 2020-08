Milan, Boban ammette: “I rossoneri possono tornare ai vertici, Ibra un fenomeno e Rebic…”

Zvonimir Boban sull’addio al Milan e su quanto abbia inciso sull’ultima parte di stagione il talento di Zlatan Ibrahimovic.

L’ex dirigente rossonero che ha lasciato da qualche mese il club di Via Aldo Rossi, attraverso le colonne de ‘Il Corriere del Ticino‘, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo. Le scelte che avevamo fatto a suo tempo adesso sono state capite. E il nostro operato rivalutato. Ecco, sono davvero orgoglioso di questo. Il Milan adesso ha la base per tornare ai vertici e a quello che deve essere: una società vincente e di assoluto livello. Ibra è un fenomeno e con lui è cambiato tutto. Ha fatto la differenza da solo, ma al di là di questo lui migliora tutti quelli che gli stanno attorno. Come fa? Beh, è intelligentissimo: vede il gioco prima degli altri. Rebic, per contro, ha fatto cose straordinarie dopo aver ingiustamente sofferto all’inizio della sua avventura. Siamo rimasti tutti sorpresi dai miglioramenti fatti e dalla continuità di rendimento ad altissimo livello. Parliamo pur sempre di un vicecampione del mondo, un giocatore di esperienza e carattere”.