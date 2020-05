Milan, Biglia si sbilancia sul futuro: “Non escluso possibilità di tornare a giocare in Argentina”

Lucas Biglia si sbilancia sul suo futuro.

Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura al Milan del centrocampista argentino, Lucas Biglia, approdato in rossonero nel 2017 dopo una convincente parentesi alla Lazio. A dare notizia del suo possibile addio, durante ‘Tanto Por Decidir’ – programma della radio argentina ‘94.7 FM’ -, è lo stesso Lucas Biglia: in scadenza di contratto proprio al termine di questa stagione.

“Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina“, le centrocampista classe 1986 a ‘Tanto Por Decidir’, programma della radio argentina ‘94.7 FM’. “Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il club ovviamente sta facendo tutto il possibile per stabilizzarsi per essere forte economicamente e tornare a essere una potenza europea come lo è stato anni fa. Però non ho dubbi – ha proseguito Biglia, che in Argentina ha giocato con Argentinos Juniors e Independiente – che il Milan tornerà ad essere grande perché la società che c’è oggi è una società forte che ha le idee chiare. Speriamo che in qualche anno si possa tornare a essere quel Milan”.

Biglia si è infine soffermato sulle sue ambizioni future, facendo inoltre una particolare rivelazione: “Vorrei iniziare il corso di allenatore in Europa e quando finirò di giocare dedicherò tempo alla mia famiglia. Poi tornerò nel mondo del calcio perché mi sono reso conto in questa quarantena che è ciò di cui ho bisogno. Dopo la finale Mondiale del 2014 persa contro la Germania, c’era una tristezza incredibile. È stato lo spogliatoio più triste che ho vissuto. Il compagno più forte con cui ho giocato? Messi, subito dopo dico Ibrahimovic. In Nazionale, invece, dopo Messi cito Aguero, Higuain e Di Maria”.