Milan, Bennacer: “Xavi e Pirlo i miei modelli, Dybala il più forte. Ho un sogno nel cassetto”

Ismael Bennacer si è preso le chiavi del centrocampo del Milan.

Il centrocampista rossonero si è elevato nella stagione vissuta con la maglia dell’Empoli prima di approdare al club di Via Aldo Rossi. Le dichiarazioni del calciatore algerino attraverso i canali ufficiali della società.

“Del Milan mi ha colpito tutto. Dalla società alla squadra, i calciatori che ci sono stati e che ci sono ancora. Quando indosso questa maglia è incredibile. Ogni volta che scendo in campo guardo il simbolo delle sette Champions League vinte. La miglior partita che ho giocato è quella contro l’Udinese in Coppa Italia. Il momento migliore della mia carriera è stata la vittoria della Coppa d’Africa con l’Algeria. Quando siamo tornati in patria è stata un’emozione incredibile. Come calciatore mi sono sempre ispirato a Iniesta, Xavi e Pirlo. Il calciatore più forte affrontato è Dybala. Sogno? Non vedo l’ora di segnare a San Siro ed esultare sotto la Curva Sud”.