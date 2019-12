Milan, Bennacer: “Sento la fiducia di Pioli, Biglia mi ha aiutato molto. Pallone d’Oro africano? Che onore essere un candidato”

Ismael Bennacer si racconta ai microfoni di Milan Tv.

Il centrocampista algerino in forza al club rossonero dopo un inizio stentato ha dimostrato di possedere le giuste qualità per impadronirsi in tutto e per tutto del centrocampo del Milan. Il calciatore classe ’97, vincitore della Coppa d’Africa con la maglia dell’Algeria, è anche candidato alla vittoria del Pallone d’Oro relativo al proprio continente.

“Sono felice di essere tra i dieci candidati. Devo continuare a lavorare per essere in questa lista ogni anno. Sto giocando di più ora, voglio fare molto bene. Ora conosco meglio i compagni e chi lavora a Milanello. Biglia? Parlo tanto con lui, soprattutto quando sbaglio. Mi sta aiutando tanto e io sto imparando tanto da lui. Quando hai compagni così è sempre positivo. Atalanta? Dobbiamo dare tutto, dobbiamo finire al meglio l’anno. Sto imparando tante cose, ho maggiore fiducia ora. Porto di più la palla quando serve, se no cerco di verticalizzare quando posso. Posso fare ancora meglio. Tifosi? Dobbiamo dare tutti per loro. Spero che la partita di domenica andrà bene. Dobbiamo dare tutto anche per il mister che sta lavorando duro, quando le cose non vanno bene alla fine paga sempre l’allenatore”.