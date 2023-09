Milan, Bennacer lavora in vista del recupero: “Dare tutto per tornare più forte”

Il Milan dopo la vittoria contro la Roma nel match all'Olimpico, lavora in vista del derby contro l'Inter in programma il 16 settembre alle ore 18:00 a San Siro. Diversi giocatori però sono ancora indisponibili, Tra questi c'è Ismael Bennacer. Lo scorso 10 maggio, nel derby di Champions League contro la squadra di Inzaghi, l'algerino, fu costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un grave infortunio: lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, avrebbero detto poi gli esami. L'intervento chirurgico necessario per sanare la lesione si è svolto il 16 maggio ed è da lì che bisogna cominciare a contare per stabilire quando lo rivedremo in campo. Il Milan fu chiaro: "I tempi di recupero si stimano in almeno sei mesi". Ergo, per tutto il 2023 probabilmente Stefano Pioli dovrà farne a meno. Il suo recupero, comunque, prosegue bene. Ovviamente in maniera graduale. E il centrocampista algerino mostra gran determinazione, oltre che negli allenamenti specifici, anche sui social: "Dare tutto per tornare più forte", ha scritto oggi su Twitter.