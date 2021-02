Milan, Bennacer a ruota libera: “Ibrahimovic fondamentale per noi. Pioli ci ha reso una squadra”

Il Milan è la squadra capolista finora di questa Serie A e sta continuando a sorprendere tutti.

VIDEO Milan, Raiola senza filtri: “Ibrahimovic a Sanremo 2021? C’è una cosa che mi ha fatto imbufalire”

Uno dei pilastri fondamentali di questa rosa è senza dubbio Ismael Bennacer, che gestisce con grande personalità il centrocampo rossonero. Nell’ultimo periodo non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio al bicipite femorale, ma è carico e non vede l’ora di poter nuovamente essere decisivo.

Nelle ultime ore il centrocampista algerino ha rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia francese AFP, in cui ha parlato dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic e del super lavoro che sta facendo Stefano Pioli per far crescere ulteriormente la squadra.

Per Bennacer, Zlatan Ibrahimovic è fondamentale per i successi dei rossoneri: “Zlatan raramente si tira indietro quando deve spronare i suoi giovani compagni di squadra del Milan. A volte urla in campo ed è molto meglio rispetto al silenzio, perché significherebbe che non gli importa ciò che stiamo facendo in quel momento. Con tutta l’esperienza che ha acquisito, cerca di portarci ai massimi livelli, cercando sempre la perfezione. Ci dà molti consigli. Ibrahimovic è diventato un portabandiera di una nuova generazione di giovani talenti”.

Le parole dolci arrivano anche per il principale artefice della rinascita di questa squadra: Stefano Pioli. L’ex centrocampista dell’Empoli spende parole al miele per il coach emiliano: “Il mister sa come gestire il gruppo, ci è vicino, ci chiede sempre se siamo stanchi, se stiamo bene e così via. Ha portato quello spirito di squadra di cui forse non avevamo abbastanza prima, e ci ha insegnato come indossare questa maglia. È una bella sensazione questa”.