Milan, Begovic sicuro: “Ibrahimovic? Si aspetta il massimo da tutti. Il suo impatto sullo spogliatoio…”

“È un piacere giocare con una grande persona come lui. È arrivato a gennaio e ha avuto subito un grande impatto sullo spogliatoio”.

Sono le parole dell’estremo difensore meneghino Asmir Begovic, intervenuto ai microfoni di “Fox Sport” e soffermatosi sul ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Nonostante l’esperienza dell’attaccante svedese al Milan non sia stata particolarmente positiva, il bosniaco, assicura l’importante impatto del giocatore sulla squadra.

“Ogni giorno si aspetta il massimo da se stesso e anche dagli altri, quindi sei spronato a raggiungere questi standard molto alti. È uno dei migliori di sempre. Ha avuto un grande impatto in campo nonostante l’età. Con lui si può parlare anche di cose “da grandi”, ad esempio di figli, cosa che non puoi fare con i ragazzi più giovani. Per me è una grande esperienza giocare con lui”.