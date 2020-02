Milan, Begovic: “Ho detto subito sì ai rossoneri. Ibrahimovic? Un leader nato”

Asmir Begovic racconta le sue prime settimane da quando è arrivato al Milan.

L’estremo difensore bosniaco è arrivato in rossonero per sostituire il partente Pepe Reina, il classe ’87 da qui al termine della stagione sarà il secondo di Gigio Donnarumma. L’ex Bournemouth, ai microfoni della BBC, è tornato sulla trattativa con il club di via Aldo Rossi che ammette di aver chiuso in un battito d’ali.

“Quanto ci ho messo a dire sì al Milan? Ho deciso in 5 minuti. Avevo tante opzioni, ma poi è arrivata la chiamata del Milan. Avevo la chance di giocare in uno dei più grandi club del mondo. Quando è arrivata questa opportunità l’ho presa subito al volo. Il Milan è una squadra molto giovane che ha bisogno di leadership ed esperienza. Io sono qui di dare il mio apporto sia dentro che fuori dal campo. Ibra? Ha portato la sua leadership nel gruppo. E’ un ragazzo fantastico, un grande professionista. E’ un esempio per tutti, spinge tutti a dare il massimo”.