Milan, Bastianelli su Hauge: “Il club rossonero ha anticipato la concorrenza”

E’ cominciata ufficialmente ieri l’avventura di Jens Peter Hauge al Milan.

Dopo l’approdo in città e la firma, al 70° minuto della sfida di ieri contro lo Spezia, Hauge ha esordito con la maglia rossonera subentrando al posto di Diaz. Colpo, quello dell’attaccante norvegese classe ’99, commentato dall’agente sportivo Patrick Bastianelli ai microfoni di “Tuttomercatoweb”.

Calciomercato Milan, ufficiale: Hauge è rossonero, scelto il numero di maglia. Il comunicato

“Hauge è un giovane molto interessante che aveva già attirato l’attenzione dei top club europei e che al di là della partita contro il Milan era già seguito dallo Scouting e della dirigenza del Milan che ha dimostrato grande capacità e velocità ad anticipare la concorrenza dei top club europei. Il ragazzo è rimasto affascinato dal progetto del Milan ”, ha detto Patrick Bastianelli.

Invece riguardo il centrocampista rossonero, Tommaso Pobega in prestito allo Spezia ha detto “Pobega ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025 e la scelta di Spezia è stata dettata dalla volontà di andare a giocare con continuità per poter migliorare. Allo Spezia c’è una società ambiziosa e un allenatore emergente e molto preparato, che potrà far crescere Tommaso”.

Serie A, Milan-Spezia: Pioli rivoluziona l’assetto tattico, Italiano con il 4-3-3. Le formazioni ufficiali