Milan-Atalanta, Pioli: “Dalla gara d’andata siamo cambiati tanto. Rinnovo? Ci speravo”

Il Milan non si ferma, l’obiettivo quinto posto è ancora lì a portata di mano.

I rossoneri possono vantare un ruolino di marcia davvero invidiabile nel post lockdown inseguono la quinta posizione che significherebbe saltare a piè pari i preliminari di Europa League. Il rinnovo di Stefano Pioli fino al 2022 ha ravvivato l’ambiente intorno al club di Via Aldo Rossi, queste le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

“Conosciamo l’importanza della partita. Vogliamo che il nostro momento positivo continui. Conosciamo la forza dell’avversario, ha dei numeri esagerati ed è primo in tutte le statistiche. Vogliamo fare una grande partita. Dal 5-0 dell’andata siamo cambiati tanto ma era prevedibile. È stata una partita particolarmente negativa da parte nostra e positiva per loro.Sono arrivati calciatori importanti adesso che hanno alzato il nostro livello. Rinnovo? Sto facendo fatica a non pensare a questo. È quello che speravo e desideravo, quindi sono felice ma domani giochiamo una partita importante e delicata. Devo rimanere concentrato su questa stagione e poi penseremo alle soddisfazioni e alla nuova stagione. Conferme di Ibrahimovic, Maldini e Massara? Il contributo di Ibrahimovic è stato eccezionale su tutti i campi. Bisogna capire se c’è la possibilità di potere continuare. Dopo il 2 agosto ci sarà tutto il tempo per valutare le giuste scelte da fare. Conferma di tutto il gruppo di lavoro? Farebbe piacere, la parola più giusta è continuità ed è da qui che bisogna ripartire”.