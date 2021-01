Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Giornata no, ero troppo isolato. Mandzukic serio e concentrato, Ilicic? Se gli dai tempo e spazio…”

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a San Siro nell’ultima gara del girone d’andata, il Milan ha comunque chiuso al primo posto a +2 sull’Inter. L’attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic, analizza ai microfoni di “Sky Sport”, il ko per 3-0 di “San Siro“.

Oggi sono mancate tante cose, non era la nostra giornata. Non voglio cercare scuse dopo una sconfitta, tutte le partite devi entrare per ottenere il risultato e oggi non ci siamo riusciti. Ora l’importante è recuperare e pensare alla prossima partita per riscattarci

Lo svedese, nonostante le sconfitte contro Juventus e Atalanta, non ridimensiona le ambizioni della squadra rossonera e continua – “Abbiamo perso due partite dopo oltre 30 gare che non perdevamo. La squadra è un po’ fragile perché quando mancano certi giocatori ci manca un po’ di esperienza, vengono sostituti da giovani, ma questa non è una scusa. Facciamo tanti sacrifici, lavoriamo e siamo primi per un motivo. Campioni d’inverno? Non significa niente. Siamo a metà del campionato, finora abbiamo fatto bene ma non ancora nulla questo è il periodo più difficile perché ci sono tante partite e ora dobbiamo solo continuare”.

Analisi finale per Ibrahimovic che spiega cosa non ha funzionato, specie in attacco, nella serata di “San Siro”- “Nel primo tempo ero troppo solo in attacco, non avevo nessuno vicino in mio sostegno, ma può anche essere per la pressione dell’Atalanta che ci ha messo in difficoltà. Mandzukic? Non è uno che parla tanto, ho provato a dargli il benvenuto in slavo e in italiano. Il mister gli ha detto se voleva dire qualcosa alla squadra e ha detto di no. È molto serio e concentrato e troverà il suo spazio. Dopo che si perde bisogna pensare positivo, guardare gli errori e migliorare”. Lo svedese pensa poi subito al riscatto: “Derby? Dobbiamo riscattare questa sconfitta, abbiamo la possibilità di farlo tra qualche giorno e poi contro l’Inter, sarà una bella partita. Ilicic? Ha fatto una grande partita, ma se gli si dà spazio e tempo è più facile” – queste le dichiarazioni dell’attaccante svedese del Milan, ZlatanIbrahimovic.