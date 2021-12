Milan, ansia per Kjaer: esami per l’ex Palermo, si teme uno stop molto lungo

Simon Kjaer si è sottoposto questa mattina ad accertamenti al ginocchio sinistro: nel pomeriggio si conoscerà il referto e i tempi di recupero

In casa Milan è allarme per l'infortunio di Simon Kjaer. Uscito in barella dopo pochi secondi dal fischio d'inizio di Genoa-Milan, il centrale ex Palermo ha raggiunto questa mattina, con un tutore al ginocchio e stampelle, una nota clinica milanese e si è sottoposto agli accertamenti del caso. Durati oltre un'ora, informa Gazzetta.it. In attesa di scoprire l'esito degli esami, le sensazioni sono tutt'altro che positive.