Milan, amichevole di lusso con il Real Madrid: in campo ad agosto. I dettagli

Il Milan affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Wörthersee Stadium di Klagenfurt per la Athletes Versus Cup

Milan e Real Madrid si affronteranno al Wörthersee Stadium di Klagenfurt per la Athletes Versus Cup. L'amichevole è in programma domenica 8 agosto alle ore 18.30 in Austria. Lo ha annunciato lo stesso club rossonero attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento. Di seguito, la nota in questione.