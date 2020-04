Milan, Amelia incorona Donnarumma: “Sarà una bandiera rossonera. Ibrahimovic? Non smetterà mai”

Il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il 25 ottobre del 2015 un giovanissimo ragazzo di appena 16 anni fece il suo esordio con la maglia del Milan in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo: da quel giorno Gigio non ha mai più lasciato il campo grazie alle sue prestazioni di altissimo livello, e al momento ha collezionato 166 presenze in Serie A. Nel corso di questi anni il portiere della Nazionale è stato sempre dato per partente nel corso di tutte le sessioni estive di calciomercato, ma alla fine è sempre rimasto per proteggere per la porta del club rossonero dando anche sicurezza circa la sua permanenza nei prossimi anni.

Milan, Donnarumma: “Darò tutto per questi colori. Futuro? Ho un obiettivo. Vi svelo l’attaccante che più temo”

Anche Marco Amelia, ex portiere del Milan, è convinto che Donnarumma resterà al Milan per tutta la sua carriera: “Mi piace anche ragionare a livello romantico nel calcio” – ha affermato l’ex rossonero durante una diretta Instagram con Mario Suma – “Io credo che Gigio in testa abbia questo percorso di crescita insieme al Milan, diventandone una bandiera, però poi bisogna vedere anche quello che ha in mente il club e quello che succederà a livello dirigenziale. Le decisioni devono essere prese e bisogna assumersi le responsabilità di queste. Ad oggi sono le sensazioni che Gigio voglia rinnovare e rimanere, però mi sembra che ci siano degli interrogativi più a livello societario che nella testa di Gigio“.

Infine, sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Non smetterà mai secondo me perché ha un fisico incredibile e una testa al di sopra della normalità. Ha voglia di tornare in campo e spero che possa farlo con la maglia del Milan. Ibra non è solo un calciatore, ma è un trascinatore e un esempio per i suoi compagni, soprattutto quelli più giovani. Un Milan con Zlatan può essere motivo di appetibilità maggiore agli occhi di nuovi giocatori, come lo stesso Tonali“.