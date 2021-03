Milan, Ambrosini esalta Tomori: “Acquisto top, si trova bene. Ecco come sopperisce alle carenze tattiche”

Le parole di Massimo Ambrosini su Tomori.

Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan Fikayo Tomori, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l’esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L’ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport Massimo Ambrosini ha parlato del difensore inglese, elogiando così le le caratteristiche del calciatore classe 1997. Di seguito le sue dichiarazioni.

Tomori? Un buon giocatore moderno. E quindi più di altri riesce a sopperire a qualche carenza tattica. Gli piace l’uno contro uno, si trova bene. Lo sa far bene, è un acquisto decisamente positivo.

