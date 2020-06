Milan, altro ko per Duarte: le condizioni del brasiliano

Nuovo stop per Leo Duarte.

Ancora brutte notizie per il difensore del Milan Leo Duarte. Il giocatore, rientrato in gruppo pochi giorni fa dopo 7 mesi dall’intervento per la frattura del calcagno sinistro, si è fermato nuovamente nella giornata di ieri. A comunicarlo è lo stesso club rossonero che riferisce che il brasiliano ha riportato un problema alla coscia destra, durante la rifinitura di ieri. Dagli esami strumentali a cui il giocatore è stato sottoposto è emerso il triste esito: lesione distale di basso grado del muscolo bicipite femorale. Un nuovo controllo è previsto tra 7-10 giorni.