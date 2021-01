Milan, Alberto Zaccheroni e il sogno scudetto: ”Ecco i segreti della squadra di Pioli. Maldini dirigente? Ho la mia idea”

Alberto Zaccheroni , l’ex allenatore del Milan che passò alla storia per avere guidato la squadra rossonera alla vittoria del campionato di Seria A nel 1999, ha voluto esprimere la sua valutazione in merito alle situazione attuale in seno alla compagine di Stefano Pioli.

Milan in testa alla classifica con 40 punti in 17 giornate e sembra volersi prendere il largo provando a staccare Inter e Roma.

Intervenuto ai microfoni del format in onda sulle frequenza di Radio 24, ‘Tutti Convocati’ Zaccheroni ha dichiarato: “Il Milan di Pioli fa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in attacco. Giocano tutti in fiducia, Calabria a centrocampo non ha mai giocato ma ha fatto bene anche in quel ruolo. Analogia con il mio Milan vincente del 1999? Non davano fiducia e credito nemmeno alla mia squadra“.

Le considerazioni del tecnico romagnolo su Paolo Maldini in versione dirigente: “Maldini sta facendo la differenza anche da dirigente. Non è uno che divide, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Ha grande rispetto dei ruoli, si sa muovere”