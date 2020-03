Milan, a tutto Calabria: “Ibrahimovic un leader, Maldini e Kakà idoli. Vi svelo chi porterei in rossonero”

Davide Calabria si racconta.

Durante una diretta Instagram sul profilo dell’influencer Giulia Salemi, il terzino del Milan ha risposto ad alcune domande parlando del rapporto con alcuni suoi compagni di squadra, primo su tutti Zlatan Ibrahimovic: “In allenamento è molto duro, fuori è veramente simpatico. E’ un campione vero che sa giocare anche sul suo personaggio. Il suo arrivo ha portato tanta energia perché è un fenomeno e un professionista vero che porta anche a chi è in squadra a rendere di più. E’ un leader ovviamente. E’ un talento unico che ha portato tantissimo e che ci ha aiutato tantissimo. Il suo arrivo è stato bellissimo“.

Su Theo Hernandez, una delle più grandi sorprese dell’attuale stagione di Serie A: “E’ un grandissimo giocatore, anche fuori dal campo è simpaticissimo e bravissimo. Ora si è ambientato molto bene, all’inizio a causa della lingua ha faticato un po’ ma gli altri spagnoli lo hanno aiutato“.

Calabria vorrebbe portare un solo giocatore in rossonero: “A me piace tantissimo Messi, so che è praticamente impossibile ma si spera sempre di giocare con un campione come lui. I miei idoli? Maldini è sempre stato uno dei miei idoli rossoneri, così come Kakà che è stato una leggenda rossonera“.

Il campionato attualmente è interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus, e non è ancora chiaro quando e se ripartirà: “C’è molta incertezza, anche noi non sappiamo molto. E’ difficile capire quali possano essere le soluzioni, giocare tutti i giorni mi sembra fisicamente molto difficile. Stanno valutando anche soluzioni drastiche. Chi merita di vincere il campionato? E’ difficile rispondere a questa domanda. La Lazio sta facendo un campionato fantastico, si sta sottovalutando molto la squadra che hanno dato che hanno tanti campioni. La Juventus ha tanti campioni, vince da tanti anni e da appassionato di calcio sarebbe bello vedere un po’ di ricambio ma i bianconeri hanno vinto negli ultimi anni perché stanno lavorando bene. Io alla Juventus? La Juventus è un grande club ma ora sono al Milan e sono contentissimo“.