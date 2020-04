Los Angeles Galaxy, Insua su Ibrahimovic: “Quello che mi hanno svelato su Zlatan…”

La critica di Emiliano Insúa.

Dopo un inizio un po’ traballante il terzino sinistro argentino ha trovato finalmente la sua stabilità nel 2015 con lo Stoccarda in Bundesliga, con la quale ha giocato per ben cinque stagioni collezionando 125 presenze. Nel mese di gennaio Insúa ha poi deciso di iniziare una nuova avventura professionale, trasferendosi in America per vestire la maglia dei Los Angeles Galaxy. L’arrivo del classe ’89 è dunque combaciato con l’addio di Zlatan Ibrahimovic, che nello stesso periodo aveva salutato il club americano per fare il suo grande ritorno in Italia, con l’obiettivo di risollevare il suo amato Milan dal lungo periodo di crisi vissuto negli ultimi anni.

Nonostante i due non si siano mai incontrati, Insúa ha raccontato, ai microfoni di Radio Club 947 durante la trasmissione “Ataque Futbolero“, che l’attaccante svedese non ha lasciato un bel ricordo in America: “Onestamente non lo conosco come persona, ma so che ha una personalità particolare, non mi sembra comunque corretto parlare di qualcuno che non conosco e con cui non ho mai giocato. Qui dicono che non era un buon compagno di squadra ed è per questo che se ne è andato. Come giocatore è stato molto bravo ma, da quanto mi hanno riferito, non era un buon compagno“.

L’ex terzino dell’Atletico Madrid ha poi raccontato come sta vivendo l’emergenza per il Coronavirus in America, dove nonostante l’elevatissimo numero di vittime e di positivi al tampone, non è stato applicato un lockdown severo come quello di altri paesi, come ad esempio l’Italia: “La quarantena negli Stati Uniti non è obbligatoria, ma se vuoi uscire ci sono comunque poche cose aperte. In squadra ogni giocatore si allena da solo, abbiamo un GPS così possiamo inviare i nostri dati allo staff tecnico“.