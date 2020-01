Legrottaglie e il retroscena su Ibrahimovic: “Mi disse che Gesù non mi faceva vincere, lui sì”

E’ il giorno di Zlatan Ibrahimovic.

L’esperto attaccante svedese, che ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino a giugno con opzione per la stagione successiva, questa mattina è stato presentato alla stampa. Un’ora davanti ai microfoni, battute, promesse e tanta voglia di tornare in campo e di vestire la maglia rossonera per la seconda volta in carriera, dopo sette anni e mezzo dall’ultima volta.

E proprio in quel di Milano, il classe 1981 ha condiviso lo spogliatoio anche con Nicola Legrottaglie che, intervistato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha svelato un curioso retroscena relativo al suo rapporto con Ibra. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Zlatan giudicava tutto quello che facevi, poi ti diceva bravo oppure ti rimproverava – ha raccontato l’ex difensore di Juventus, Milan e Catania -. Sapeva di essere il più forte di tutti. Io, in quegli anni, avevo già avuto la mia conversione e lui una volta mi disse: ‘Nicola, ricordati che i campionati non te li fa vincere Gesù, quelli te li faccio vincere io’. Era solamente una battuta, che però spiega bene chi sia Zlatan”, ha concluso.