Lazio-Milan, Pioli: “Abbiamo la giusta mentalità. Ibrahimovic? Vi spiego la sua situazione”

L’analisi di Stefano Pioli.

Dopo il pareggio in rimonta contro la SPAL, il Milan ha bisogno di ritornare a vincere per mantenere acceso il sogno di qualificarsi in Europa League: davanti ai rossoneri ci sarà però la Lazio, in un grande momento di forma e vogliosa di ottenere tre punti per continuare ad inseguire la Juventus e mantenere accesa la lotta scudetto.

Alla vigilia del match il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa analizzando così alcune dinamiche della sfida dell’Olimpico:

“Atteggiamento costruttivo? Fa parte del nostro Dna, gli unici dati sono le occasioni create e i tiri effettuati, oppure le conclusioni degli avversari e da un po di tempo i numeri sono favorevoli, quindi abbiamo la giusta mentalità. Proviamo a comandare la partita, poi a Ferrara ne abbiamo avute tante ma dovevamo segnare di più. Ora arrivano partite più difficili e quindi bisogna essere più cinici e concreti. Kjaer? E’ un giocatore che insieme a Romagnoli forma una coppia di giocatori intelligenti, comunicano bene e abbiamo avuto buoni risultati. Poi credo sempre che sia importante il lavoro davanti ai difensori. La Lazio è talmente completa come organico e lo dimostrano le due rimonte. Anche senza Immobile e Caicedo, la Lazio non cambierà il modo di stare in campo, ci vuole attenzione e lucidità. Tatticamente dobbiamo essere precisi. Il programma è fare bene domani sera, non possiamo pensare alle altre gare. Abbiamo pochi giorni per recuperare poi penseremo alle altre gare. C’è bisogno di punti perché la classifica è corta sia avanti che dietro di noi. Ci vuole tempo per costruire una squadra, siamo diversi rispetto all’andata perché abbiamo cambiato tattica, posizioni e giocatori, ma la Lazio è una squadra completa, sta facendo un campionato incredibile.

Sulla condizione di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao: “Ibrahimovic? La sua condizione crescerà con il minutaggio nelle gare, ha giocato 30 minuti con la Spal, ieri ha fatto un buon allenamento. Spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio. Leao? Tutte le gare devono essere un’occasione. Sta facendo bene, preferisce giocare più fuori dall’area, più aperto, vedremo che scelta fare domani sera“.