Juventus-Milan, Pioli: “Pesa il rigore dell’andata, abbiamo subito i bianconeri”

La delusione di Stefano Pioli.

Questa sera è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Milan, che si sono affrontati sul campo dell’Allianz Stadium in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. A raggiungere la finale sono stati i bianconeri, a cui è bastato l’1 a 1 dell’andata per strappare il passaggio del turno.

Al termine del match il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni della Rai commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Nel doppio confronto pesa il rigore dell’andata, oggi abbiamo subito la Juventus e commesso diversi errori tecnici. L’ingenuità’ di restare in dieci ci ha penalizzato, ma abbiamo avuto qualche pallone per trovare la rete del vantaggio. Non siamo riusciti a raggiungere la finale, adesso dobbiamo trovare la qualificazione in Europa tramite il campionato. Dico che i risultati sono chiari, si tratta di due pareggi e quindi non credo che nelle due partite abbiamo giocato peggio dei nostri avversari. Abbiamo difeso bene e aver subito il gol in casa ci ha costretto a dover rincorrere, bisogna ripartire bene dal campionato pensando che abbiamo un obiettivo importante da conquistare. Recupereremo dei giocatori importanti e quindi ci concentreremo, dobbiamo avere più continuità di rendimento e quindi essere più concreti e poi determinati. Abbiamo le qualità per fare bene, dobbiamo metterci del nostro“.