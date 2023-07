Juventus-Milan, le probabili formazioni: Giroud sfida Kean. Dal 1′ Pulisic e Weah

La notte del 28 luglio si prospetta di fuoco! Juventus e Milan , daranno un super interessante antipasto di calcio italiano in quel di Carson nel test amichevole in programma alle ore 4:30. La squadra di Massimiliano Allegri non è ancora scesa in campo in questa calda estate 2023 - visto l'annullamento del match contro il Barcellona - mentre il club che vede in Stefano Pioli l'allenatore, ha già giocato un'altra sfida di grande prestigio, con il Real Madrid di Carlo Ancelotti , con il quale ha perso 3-2, giocando comunque una grande partita sul piano della proposta di gioco.

Pioli e il suo gruppo in quest'ultimo triennio hanno proposto sul rettangolo verde: organizzazione, identità tattica, tracce di gioco ben definite. Una mentalità nuova (dopo anni di buio), audace, propositiva, votata a tessere calcio ed a far male all’avversario. Anche a costo di prendersi qualche rischio. Con questo metodo di lavoro il Milan punta a far integrare i nuovi innesti: da Sportiello a Luka Romero, passando per Okafor, Loftus-Cheek e Reijnders fino a Pulisic e Chukwueze. Un modus operandi che ha dimostrato e che probabilmente dimostrerà ancora, che, se integrate in modo organizzato e supportate da un gioco codificato, anche individualità non eccelse possono ben figurare in un contesto di squadra.