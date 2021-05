Juventus-Milan, Kakà: “Il primo scudetto e quel 3-0, che ricordi! Ibrahimovic? Ha un compito”

Le dichiarazioni dell’ex asso della Nazionale carioca e del Milan, Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Kakà. gallia

Nella settimana in cui è in programma lo scontro diretto in chiave Champions League, tra Juventus e Milan, che scenderanno in campo domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, il Campione del Mondo con la Nazionale brasiliana ed ex attaccante del Milan, Kakà, ha parlato del prossimo scontro diretto tra i rossoneri di Stafano Pioli e la compagine bianconera allenata da Andrea Pirlo, suo compagno di squadra negli anni in maglia rossonera. Ospite del canale Twitch ufficiale del club milanese, l’ex numero 22, autore dell’ultimo gol in Champions League del Milan stellare del binomio Berlusconi–Galliani, si è espresso sull’importanza di questa sfida e sull’attualità in seno alla compagine rossonera, dando anche un consiglio speciale a colui che in questo momento è il calciatore più atteso della gara, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, ex d’eccezione.

Milan, Serginho si racconta: “Dida e Kakà due fratelli, ricordo che ci bastava uno sguardo per capirci”

AMARCORD – “Il mio ricordo più bello di Juventus–Milan? Diciamo che quello del 3-0, che se non sbaglio è stata la mia prima partita a Torino, nell’anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. Penso che sia stata la sfida con la Juve più bella per me. Poi ce ne sono altri, per esempio il gol in rovesciata a San Siro. Ora magari metterò un po’ di pepe, ma c’è anche quello che se vincevamo potevamo vincere il campionato, con un fallo di Cannavaro. Sono ricordi belli che fanno parte della storia di questa bellissima partita. Giocare Milan-Juve è sempre stato un piacere immenso”.

MILAN – “Mi dispiace che i rossoneri non siano risusciti a tornare in Champions League. Mi fa piacere il ricordo di quel gol. Non vedo l’ora che il Milan torni in questa competizione, manca poco: ora c’è questa partita contro la Juventus e contro Andrea Pirlo. Il Milan può vincere questa partita, può tornare in Champions League. Me lo auguro e penso se lo augurino tutti i milanisti”.

Milan, Kakà ricorda Atene 2007: “C’era una preoccupazione che ci perseguitava, ho realizzato un sogno”

IBRAHIMOVIC – “Il giocatore decisivo per questo derby? Se gioca Ibra, tocca a lui portare non solo alla vittoria contro la Juve, ma anche a giocare di nuovo in Champions League“.

CRISTIANO RONALDO – “CR7 il fattore determinante per la Juve? Vedo più una partita tra due squadre con grandissimo talento e grandissimi giocatori. Certo, lui e Ibra sono protagonisti, ma vedo di più due squadre che lottano per tornare in Champions”.