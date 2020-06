Juventus-Milan, Calhanoglu: “Il rigore di CR7 ci ha spiazzati, peccato per Rebic”

La delusione del Milan.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Milan, che si sono affrontati in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia: a passare il turno e approdare in finale sono stati i bianconeri, grazie al risultato di 1 a 1 ottenuto durante la gara d’andata.

Juventus-Milan, Bonucci: “Giocare in uno stadio è difficile. CR7? Anche i grandi sbagliano”

Alla fine della sfida il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, esprimendo la sua delusione per l’eliminazione dalla competizione:

“Siamo arrabbiati perché quel rigore di CR7 ci ha spiazzati, abbiamo giocato senza paura e posso solo fare i complimenti ai miei compagni. È mancato solo il gol, peccato per l’espulsione di Rebic. Mancavano tre giocatori importanti, loro sono una squadra forte e hanno giocato un’ottima partita. Giocare contro la Juventus non è mai facile, penso che oggi c’era tanta voglia e abbiamo provato a vincere la partita giocando anche bene. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima partita. Difficile giocare senza tifosi ma bisogna rispettare le regole, adesso pensiamo alla prossima pensando che siamo fuori dalla Coppa. Concentriamoci sulla prossima gara“.