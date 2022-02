Inter-Milan, Pioli: “Derby pesa tanto ma campionato equilibrato. Ibra out, Tomori…”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in vista del derby di Serie A contro l'Inter, in programma sabato alle 18

Parola a Stefano Pioli alla vigilia del derby della Madonnina contro l'Inter. Il match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, è in programma sabato 5 febbraio alle ore 18. Per i rossoneri in dubbio Rebic, Tomori e Ibrahimovic, il tecnico Pioli recupera però Kessiè tornato dalla Coppa d'Africa.

Queste le dichiarazioni del mister rossonero, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match:

"È importante che stiamo lottando per i vertici della classifica, che sia per la Champions o altro. Con la Juve abbiamo fatto una buonissima partita dal punto di vista dell'organizzazione e dell'intensità, ci è mancata efficacia nell'ultima zona di campo. La squadra è attenta e determinata, sa che sarà una partita che pesa tanto, perché è un derby, perché sono le squadre in cima alla classifica. Non esistono settimane belle o brutte, ma settimane di lavoro e di preparazione; abbiamo avuto il tempo necessario per preparare la partita. Nè Ibrahimovic né Rebic ci saranno domani, invece Tomori ha fatto un grande lavoro e sarà disponibile, ma non credo possa partire titolare.

L'Inter sta facendo risultati importanti, noi abbiamo avuto un calo. Mi auguro che non abbiamo ancora dato il massimo; vedo i ragazzi uniti: possiamo fare ancora molto bene. La partita pesa tanto per tantissimi motivi: è un derby, darebbe grandissima fiducia, positività e forza, e punti importanti in classifica. L'Inter è forte, ma anche noi abbiamo le nostre qualità. Per come giocano le due squadre si formeranno tanti duelli. La squadra che vincerà più duelli avrà la possibilità di vincere la partita e noi dobbiamo sfruttare queste situazioni, cercando di essere più bravi di loro. Juventus? Ha preso un 9 molto forte, ma poi sarà il campo a determinare certi risultati. Il campionato è molto equilibrato, è molto simile rispetto a quello dell'anno scorso. Noi abbiamo gli stessi punti e vogliamo migliorare il punteggio finale: dobbiamo spingere già da domani".