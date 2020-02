Inter-Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime sulle condizioni di Zlatan in vista del derby della Madonnina

Tre giorni e sarà Inter-Milan, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Non certamente una sfida qualunque; una partita, quella in programma domenica sera a San Siro, che Zlatan Ibrahimovic intende giocare. L’attaccante svedese – che è già guarito dall’influenza che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Hellas Verona, andata in scena lo scorso weekend – starebbe smaltendo anche il leggero affaticamento al polpaccio.

Nella giornata di ieri, il numero 21 rossonero ha svolto un lavoro personalizzato, lasciando la palestra per allenarsi sul campo. Ciò nonostante, a Milanello filtrerebbe un certo ottimismo in merito al completo recupero di Ibra in vista del derby della Madonnina. Domani, infatti – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – salvo sorprese, il giocatore tornerà a lavorare con il resto del gruppo. Seguiranno aggiornamenti…