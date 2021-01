Quarti di finale tra le scintille. Uno scontro senza precedenti.

La rissa a fine primo tempo tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic continua a far discutere. Lo scontro tra i due si è acceso dopo un fallo di Romagnoli ai danni del belga nel corso di Inter-Milan, match di Coppa Italia andato in scena ieri sera a San Siro. A quel punto, l’esperto attaccante nerazzurro si è arrabbiato, rispondendo ad una provocazione di Zlatan: “Chiama tua mamma. Vai a fare i tuoi riti vodoo di m… da un’altra parte, piccolo asino”. Parole, quelle pronunciate dallo svedese, che si rifanno ad un episodio ben preciso.

Nel 2018 il patron dell’Everton raccontò che Lukaku aveva lasciato i Toffees per via di un rito vodoo. Nel dettaglio, pare che la mamma Adolphine, donna di origine congolese, gli abbia suggerito a seguito di un rito voodoo di firmare con il Chelsea. Eppure, Lukaku andò al Manchester United, trovandosi come compagno di squadra proprio Ibrahimovic.

Romelu, che ha immediatamente capito il riferimento di Ibra, ha così replicato: “Vuoi parlare di mia madre? Perché? Fottiti, tu e tua madre. Parliamo della tua, di mamma: è una p…”. Entrambi sono stati ammoniti dall’arbitro Valeri dopo esserci cercati anche fisicamente.

Intanto, pochi istanti fa, l’attaccante del Milan ha voluto chiarire la sua posizione attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Noi siamo tutti giocatori, alcuni migliori di altri”, le sue parole. Di seguito, il post in questione.