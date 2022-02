Inter-Milan, Giroud: “Derby che guardavo da piccolo, sempre tifato rossonero”

Le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan, in vista del derby della Madonnina tra i rossoneri e l'Inter

Derby della Madonnina tra Inter e Milan che vale tanto per entrambe le squadre. I nerazzurri comandano la classifica di Serie A con 53 punti, i rossoneri inseguono al secondo posto insieme al Napoli con 49. La gara di San Siro darà una spinta importante alla compagine di Inzaghi in caso di vittoria, o concretizzerà le speranze di sorpasso per il Milan.