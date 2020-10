Inter-Milan, Donnarumma: “Non voglio prendere gol, il ritorno di Ibra ci dà la carica”

Mancano meno di 48 ore al derby di Milano che vedrà opposte Inter e Milan.

I nerazzurri dovranno rinunciare a diversi interpreti soprattutto in difesa a causa del propagarsi del contagio da Coronavirus, i rossoneri al contrario hanno recuperato Zlatan Ibrahimovic. L’estremo difensore della compagine di Pioli, Gigio Donnarumma, ai microfoni di MTV, si è proiettato al match di San Siro.

“Il nostro obiettivo è quello di non prendere gol, le prime tre partite sono state tutte con clean sheet. Ora speriamo di continuare e fare una grande partita. Abbiamo voglia di giocare, abbiamo voglia di far bene, di regalare una gioia ai nostri tifosi. Speriamo di portare un grande risultato a casa. Positività Ibrahimovic? Quando succedono queste cose c’è sempre un po’ di preoccupazione, però l’importante che Ibra adesso è con noi. Sta alla grande, è molto carico, ha voglia di far bene. Un po’ di paura c’è stata in quei giorni, ma l’importante è che ora è tutto a posto. Siamo tutti molto carichi. Siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo, il mister ci sta aiutando tanto, stiamo crescendo tanto, siamo una squadra giovane, lui ci sta aiutando molto. Speriamo di fare un gran campionato. Adesso siamo un gruppo vero, una grande squadra e lo stiamo dimostrando, siamo prontissimi e vogliamo regalare al mister, a noi stessi e ai tifosi del Milan una grande serata”.