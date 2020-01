Hertha Berlino, Piatek: “Il club ha idee chiare su di me. Voglio segnare tanti gol”

La nuova avventura di Krzysztof Piątek.

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, il centravanti polacco si è visto chiudere tutte le possibilità di giocare da titolare, e per tale motivo ha scelto di trasferirsi all’Hertha Berlino per ritrovare un maggiore minutaggio e conquistare la convocazione con la Polonia per i prossimi Europei che si terranno quest’estate.

Milan, ufficiale la cessione di Piatek: il polacco è il nuovo attaccante dell’Hertha Berlino, il comunicato

Nella giornata odierna l’ex attaccante rossonero ha parlato ai microfoni ufficiali del club, esprimendo la sua soddisfazione per il suo arrivo nel club tedesco: “La cosa più importante è stata la chiarezza dei piani che il club ha su di me. Vogliamo raggiungere i più grandi traguardi insieme. Come attaccante, voglio segnare più gol possibili per l’Hertha e aiutare la squadra a risalire la classifica. È molto importante per me iniziare bene in un nuovo campionato. La prossima stagione speriamo di qualificarci in una competizione europea“.