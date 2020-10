Gazidis: “Riporteremo il Milan nell’olimpo del calcio. Fair play finanziario? Indispensabile, ecco perchè”

Parola a Ivan Gazidis.

Prosegue il complicato momento vissuto dal calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. Un argomento spinoso su cui anche l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, si è espresso nel corso del convegno virtuale “SportLab”. Tra i tanti temi trattati dall’ad rossonero anche quello relativo al futuro del club e alla discussa questione legata al Fair Play Finanziario.

“Non mi piace parlare di fierezza per i risultati raggiunti perché essere fieri significa essere realizzati. Il nostro obiettivo è il traguardo e lavoriamo giorno e notte per raggiungerlo. La fierezza di cui parlo è un Milan che renda fieri i suoi tifosi di un club al vertice mondiale del calcio, che affronta le più grandi squadre di questo sport. Un squadra che incorpori i valori del club, giocatori cresciuti nel club che sanno che i tifosi apprezzano la crescita su cui hanno investito. Giocatori che sanno di appartenere a questa famiglia e che giocano in uno dei migliori stadi del mondo qui a Milano. Impegnarsi con i tifosi, comunicare con loro globalmente ma anche a un livello più personale. Questa è la visione del Milan per il futuro con un peso e un posto nel mondo del calcio. E’ su questo che stiamo lavorando e che rende orgogliosi i tifosi. Credo che questa visione renderà orgogliosi i tifosi del Milan nel mondo. Quello che voglio assicurare ai nostri tifosi che ci stanno guardando è che lavoriamo giorno e notte su tutto ciò di cui abbiamo bisogno per restituire a questo club il posto che merita.”

Gazidis si è poi espresso sugli obiettivi della squadra: “Abbiamo una chiara visione del Milan sulla vetta del mondo del calcio e la parte più importante è quella che succede sul campo di gioco. Per raggiungere tutto questo dobbiamo avere giocatori che siano fieri e onorati di far parte di questo club. Non mi interessano giocatori che pensano di fare un favore alla squadra. E’ esattamente il contrario. Ogni giocatore deve essere fiero e onorato di rappresentare questa squadra, di indossarne la maglia e lo stemma. La nostra visione di gioco è molto chiara. Vogliamo uno stile internazionale e all’avanguardia guidato da giovani giocatori. La nostra squadra è una delle più giovani d’Europa e questi giocatori cresceranno e matureranno insieme guidati da giocatori con più esperienza. I talenti che abbiamo hanno molta possibilità di crescere e un’ enorme potenzialità sia in termini di gioco sia di rendere fieri i nostri tifosi mentre guardano la squadra crescere”

Chiosa finale sul Fair play finanziario: ​”Il Covid-19 ha creato grossi problemi nella nostra società e nel calcio. Il calcio ora è diventato un modello di business quindi l’impatto sarebbe stato decisamente peggiore qualche anno fa. Sebbene il fair play finanziario non sia perfetto, l’impatto sarebbe stato devastante. Non sappiamo ancora come superare questa crisi. Dobbiamo lavorare assieme, con mente aperta, su quelle che possono essere le soluzioni. Occorre la collaborazione di tutti”.