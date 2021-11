Danimarca, Kjaer vicino al record di Schmeichel: “Orgoglioso di ciò che ho fatto”

Momento importante per il difensore ex Palermo, Simon Kjaer, vicino ad eguagliare il record di presenze nella nazionale danese, tutt'ora detenuto dall'ex portiere Peter Schmeichel

Importante traguardo quasi raggiunto per Simon Kjaer , difensore ex Palermo classe 1999, che venerdì scenderà in campo per la 118esima volta con la maglia della nazionale danese, nella sfida contro le Isole Faer Oer , avvicinando il record assoluto appartenente all'ex portiere del Manchester United , Peter Schmeichel , di 129 partite.

Il difensore attualmente in forza al Milan e capitano della Danimarca, Kjaer ha esordito nella selezione del paese nordico nel giugno 2009 all'età di vent'anni, scendendo in campo nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2010 contro la Svezia, gara vinta dai danesi per 1-0. Proprio a quel periodo risale la militanza del calciatore scandinavo nel Palermo, tra il 2008 e il 2010, collezionando in maglia rosanero 62 presenze e 5 gol, conquistando anche la qualificazione in Europa League grazie al quinto posto ottenuto in campionato.