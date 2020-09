Calciomercato Milan, tutti pazzi per Alex Luna: i top club mondiali puntano “El nuovo Diez”, lui ha le idee chiare…

In patria è ormai conosciuto con “El nuovo Diez” .

Alex Luna, estroso fantasista classe 2004 che milita in Argentina con la maglia del La Crema sta suscitando interesse ed attenzione da parte dei maggiori top club mondiali. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i vari comparti scouting dei club più prestigiosi su scala internazionale si starebbero mobilitando per monitorare il percorso di crescita e maturazione calcistica del ragazzo nel tentativo di anticipare la forte concorrenza. Barcellona, Atletico Madrid, Villareal, Siviglia, Valencia, Manchester City, Manchester Unite, Everton, Psg, LIlle, Juventus, Lazio e Bayern Monaco. Un elenco infinito di club che puntano ad accaparrarsi le prestazioni della potenziale nuova stella del firmamento albiceleste: una corsa in ottica calciomercato affascinante e dall’esito incerto, a cui si sarebbe iscritto anche il Milan. Il club rossonero sta potenziando con acume ed oculatezza l’organico della prima squadra, ma Paolo Maldini riserva massima cura e dedizione anche al settore giovanile rossonero. Luna è già un obiettivo anche delle big argentine: Boca Juniors, River Plate, Independiente, Velez e Racing Avellaneda sono sulle sue tracce. Riuscire a sbaragliare la qualificata concorrenza sarà impresa ardua, ma il Milan vuole almeno provarci. La prospettiva di un approdo nel calcio europeo affascina il ragazzo, Luna sembra già avere le idee chiare sul campionato più adatto ad esaltare le sue attitudini: “Sono molto emozionato e felice per tutti i miei sforzi. Voglio realizzare il sogno di giocare in Europa. È un salto per me e per la mia carriera. Andrei in qualsiasi squadra. Ammiro Barcellona, ​​Atlético e Real Madrid. Simeone? È un ottimo allenatore, chi direbbe di no? Mi piacerebbe essere allenato da lui”.

