Calciomercato Milan, scatto per Lorenzo Lucca: l’ex Palermo può arrivare a giugno

Le ultime sul futuro di Lorenzo Lucca, tra i profili maggiormente monitorati dalle big del nostro calcio

Quale futuro per Lorenzo Lucca? La parabola ascendente del bomber originario di Moncalieri non sta certamente passando inosservata. Capocannoniere in Serie B con il Pisa, attuale capolista del torneo cadetto, il classe 2000 ha metabolizzato nel migliore dei modi il salto di categoria dopo una stagione brillante in C con la maglia del Palermo. Sei i gol messi a segno in sette partite da Lucca - 19 in totale nei suoi primi dieci mesi da professionista - già nel giro dell'Italia Under 21 ed ormai prossimo alla convocazione nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini.