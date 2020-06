Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: pronta offerta del club a Raiola, previsto nuovo faccia a faccia tra le parti. I dettagli

Il Milan pronto a blindare Donnarumma.

Dopo mesi di attesa e di incertezza sul futuro di Gianluigi Donnarumma, il Diavolo è finalmente pronto al grande passo: blindare l’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia. Il portiere è infatti in scadenza di contratto nel 2021, motivo per il quale, i rossoneri, sono decisi quanto prima a mettere nero su bianco il rinnovo del giocatore. Secondo “GianlucaDiMarzio”, le parti non sarebbero distanti e presto avverrà il primo faccia a faccia tra il Milan e Mino Raiola. Un segnale importante da parte della società che indica la chiara intenzione da parte del club, che intanto avrebbe già fissato una deadline entro cui ricevere risposta dal giocatore, di puntare sul classe ’99 anche per il futuro. Da parte di Donnarumma, nel frattempo, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe sussistere la volontà di proseguire la sua avventura in rossonero