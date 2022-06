Calciomercato Milan, Renato Sanches rischia di sfumare: sul portoghese piomba il PSG

Da diversi mesi sembra che il talento portoghese, Renato Sanches sia ormai promesso sposo del Milan campione d'Italia. Un accordo trovato tra le due dirigenze per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus, che porterebbe il centrocampista del Lille in rossonero.

Nella giornata di oggi in cui erano attesi nuovi risvolti sulla trattativa, è arrivata la voce del forte interesse per il calciatore da parte del PSG, del nuovo direttore sportivo, Luis Campos, ex Lille e Monaco. Il quale sarebbe disposto ad offrire circa 30 milioni. A riportare la notizia arrivata dalla spagna, TMW. Si attendono aggiornamenti sul futuro del calciatore classe 1997