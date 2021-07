Calciomercato Milan, possibile scambio con l’Atalanta: si punta l’ex rosa Ilicic

Il Milan punta su Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta. A causa della discordanza fra domanda e offerta, si valuta l'idea di un possibile scambio di cartellini per arrivare allo sloveno ex Palermo

⚽️

Il Milan di Paolo Maldini ci prova per Josip Ilicic, trequartista sloveno in forza all'Atalanta e attualmente in uscita dai bergamaschi. La richiesta dei nerazzurri è di circa 10 milioni di euro, cifra che è ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera.

Dal canto suo, l'Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale visto l'interesse del Tottenham per Cristian Romero, su cui il ds degli inglesi, Fabio Paratici, punta molto. L'offerta degli Spurs è di 55 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere facilmente l'Atalanta di Percassi.

Per porre rimedio alla cessione dell'ex Genoa, il primo nome sulla lista della dirigenza atalantina è Takehiro Tomiyasu, difensore centrale giapponese che milita tra le fila del Bologna. I rossoblù chiedono 25 milioni per il centrale classe 1998, la concorrenza anche dall'estero è forte, motivo per cui l'Atalanta cerca alternative altrove.

Questa serie di fattori ha portato la dirigenza guidata da Percassi a virare su Alessio Romagnoli, capitano del Milan e in scadenza nel 2022, in uscita dai rossoneri dopo l'ultima deludente parte di stagione. Da qui l'idea di un possibile scambio, con conguaglio, con Josip Ilicic, che porterebbe Romagnoli a Bergamo e lo sloveno alla corte di Maldini.

Come riferisce fantamaster.it, al momento si tratta solo un'idea, ma date le circostanze non c'è da escludere nessuna opzione.