Calciomercato Milan, Maldini punta Ilicic: lo sloveno in rotta con l’Atalanta

Il Milan è alla ricerca di un nome che possa raccogliere l'eredità di Hakan Calhanoglu in seno all'organico di Stefano Pioli. Josip Ilicic sembrerebbe il candidtao ideale, ma i nodi da sciogliere per concretizzare l'operazione restano molteplici

Il duo dirigenziale Maldini-Massara starebbe osseravando in maniera più che vigile la situazione del classe '88, in rotta con la famiglia Percassi e voglioso di una nuova esperienza ad alti livelli. Mai forse sbocciato del tutto in un top club, adesso per Ilicic la possibile grande occasione di ritornare protagonista, ancora una volta, sul più importante palcoscenico a livello continentale, in quella che rappresenterà - per una serie diversa di motivazioni - una nuova rinascita per il Milan. Il ritorno in Champions League, infatti, presuppone che la dirigenza rossonera - oltre al carattere giovanile della sua rosa - riesca a mettere in cascina anche qualche elemento di esperienza, capace di fare la differenza in contesti dove il livello calcistico si innalza.