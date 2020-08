Calciomercato Milan, Maldini: “Non faremo il colpaccio, Bakayoko ci piace. Ibra e Donnarumma? Rispondo così”

I dirigenti del Milan si proiettano al calciomercato in entrata e in uscita dei rossoneri in vista della nuova stagione.

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, accompagnato dall’amministratore delegato del club Ivan Gazidis e dal direttore sportivo Frederic Massara, ha tenuto quest’oggi una conferenza stampa atta a definire gli obiettivi per il prossimo campionato di Serie A.

“La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate, quest’anno invece ci saranno delle operazioni mirate, non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni. Ibrahimovic? Stiamo lavorando per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagione tra 20 giorni, sappiamo bene che sarà una preparazione corta e la nostra idea è di chiudere con Ibra in tempi stretti. Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità”.

I rossoneri sono a lavoro anche per Bakayoko, il ritorno del centrocampista a Milano è praticamente cosa fatta con la trattativa che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni avendo entrambe le parti trovato un accordo quantomeno sull’ingaggio. La cifra si agirerebbe intorno ai 3 milioni, adesso il Milan dovrà però trattare con il Chelsea che sembrerebbe aver aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Maldini risponde però con prudenza e afferma: “È una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. È uno dei nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%. Rinnovo per Donnarumma? È un problema perchè siamo arrivati all’ultimo anno di contratto ma è anche giusto provare a risolvere la questione Zlatan e poi rinnovare Gigio, abbiamo fiducia del fatto che lui voglia continuare con noi. C’è una sorta di preoccupazione perchè è l’ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore. Calhanoglu? Ci vedremo con l’agente nelle prime settimane di settembre per parlare delle questione”.

