Calciomercato Milan, Kjaer verrà riscattato: manca solo l’ufficialità. Le cifre e i dettagli

Il futuro di Simon Kjaer è rossonero.

Il difensore di proprietà del Siviglia, approdato al club di Via Aldo Rossi a gennaio, verrà riscattato. Nonostante lo stop al campionato dettato dall’emergenza Coronavirus, il danese ha collezionato 9 presenze in Serie A e 4 in Coppa Italia, divenendo un punto fermo nel reparto arretrato al fianco di Alessio Romagnoli. Le prestazioni dell’ex Palermo, Roma e Atalanta, oltre che il tecnico Stefano Pioli, hanno convinto la dirigenza del Milan. Il termine del prestito sarebbe infatti dovuto essere fissato nella giornata di domani (come previsto dai contratti firmati prima della pandemia, secondo il consueto calendario dei campionati), ma la società ha scelto di acquisire a titolo definitivo il cartellino del classe ’89 e, per questa ragione, verserà nelle casse degli spagnoli 3,5 milioni di euro. A breve arriverà l’ufficialità.

